Кличко доручив КМДА знайти гроші на обіди для молодшої школи
Київська міська державна адміністрація планує найближчими днями вирішити питання із забезпеченням школярів молодших класів безплатним харчуванням.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, відповідаючи на питання депутатів Київради після презентації проекту бюджету Києва на цей рік.
За його словами, мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко доручив КМДА знайти гроші на фінансування безплатного харчування для учнів 1-4 класів.
"Віталій Кличко доручив знайти гроші на забезпечення безплатного харчування 1-4 класів, хоча спочатку уряд цю статтю витрат скасував", – сказав Ніконов.
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При цьому він відзначив, що багато батьків скаржаться на якість того, що пропонують школи учням. "Багато батьків звернулися до нас, і вони цього не хочуть, оскільки багато нарікань на корупційну складову, а також на якість харчування. Ми ще порадимося з фахівцями і знайдемо компроміс", – пообіцяв чиновник.
Як варіант розглядається можливість забезпечення харчоблоків шкіл працівниками комунального підприємства, які забезпечуватимуть якісне харчування.
«Щодо харчування, ми вважаємо, що це (вирішити питання з його організацією в школах – УНІАН) треба зробити відразу, тобто зараз. Це рішення ми ухвалимо зараз, за цей тиждень», - відповів Ніконов депутатам.
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Як повідомляв УНІАН, у Києві з початку третьої чверті в школах відмінили безплатне харчування для школярів молодших класів. Водночас, у Київській міській державній адміністрації запевнили, що учні пільгових категорій 1-11 класів будуть забезпечені безплатним харчуванням.
Як заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, згідно з розпорядженням міського голови, безплатне харчування в столичних навчальних закладах надаватиметься учням 1 -11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської турботи, дітей з малозабезпечених сімей, а також дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.