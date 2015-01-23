У Києві утворилося велике "озеро" через прорив труби (відео)

14:51, 23 січня 2015
Київ
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Сьогодні, 23 січня у Києві на перетині проспектів Визволителів та Броварського, стався прорив водопровідної труби великого діаметру.

Аварія сталася о 11:50, на проспекті Визволителів, в районі металобази, утворилося велике озеро, через яке практично повністю зупинився рух.

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По проспекту вода текла річкою, машини зупинилися в пробці.

Потік води припинився за годину після початку аварії.

Нагадаємо, 15 січня кілька десятків будинків у центрі столиці залишилися без опалення і гарячої води через прорив тепломережі.

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