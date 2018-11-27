Кличко: запровадження воєнного стану в регіонах України не вплине на життєдіяльність столиці

Мер також відзначив, щоб пройти такі складні часи, українці повинні згуртуватися, зосередитися на головних завданнях і працювати.

Запровадження воєнного стану на окремих територіях держави не вплине на забезпечення життєдіяльності столиці.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, відповідаючи на запитання журналістів.

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"Ми розуміємо всю серйозність ситуації в державі. В столиці, як і в інших регіонах, створена рада оборони міста. Наше головне завдання - забезпечити життєдіяльність Києва, а також - надати ту допомогу, яка буде потрібна від нас, - заявив Кличко. - Місто продовжує звичне життя. Але ми розуміємо, що може бути багато провокацій, можуть відбутися різні події. Ми прораховуємо різні сценарії. Поліція в столиці сьогодні працює у посиленому режимі", - зазначив Кличко.

Мер також відзначив, щоб пройти такі складні часи, українці повинні згуртуватися, зосередитися на головних завданнях і працювати.

"І наш успіх, передусім економічний, – це найкраща відповідь тим, хто бажає дестабілізації в країні», - підкреслив Віталій Кличко.