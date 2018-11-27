Кличко: запровадження воєнного стану в регіонах України не вплине на життєдіяльність столиці
Запровадження воєнного стану на окремих територіях держави не вплине на забезпечення життєдіяльності столиці.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, відповідаючи на запитання журналістів.
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"Ми розуміємо всю серйозність ситуації в державі. В столиці, як і в інших регіонах, створена рада оборони міста. Наше головне завдання - забезпечити життєдіяльність Києва, а також - надати ту допомогу, яка буде потрібна від нас, - заявив Кличко. - Місто продовжує звичне життя. Але ми розуміємо, що може бути багато провокацій, можуть відбутися різні події. Ми прораховуємо різні сценарії. Поліція в столиці сьогодні працює у посиленому режимі", - зазначив Кличко.
Мер також відзначив, щоб пройти такі складні часи, українці повинні згуртуватися, зосередитися на головних завданнях і працювати.
"І наш успіх, передусім економічний, – це найкраща відповідь тим, хто бажає дестабілізації в країні», - підкреслив Віталій Кличко.