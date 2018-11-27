Кличко: КМДА в співпраці з громадою та бізнесом стимулює розвиток сучасних технологій

Розвиток економіки і кожного міста, і держави неможливий без новацій і сучасних технологій.

Тому міська влада Києва, в співпраці з громадою та з бізнесом стимулює впровадження іновацій задля подальшого розвитку нашого міста.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час виступу на відкритті Інвестиційного форуму Києва-2018.

«Київ – серце України, місто, яке показує приклад змін та перетворень в країні. Європейська столиця, що втілює сьогодні сучасні світові тенденції міського розвитку та новітні технології, - підкреслив Кличко. - В оновленій Стратегії розвитку столиці до 2025 року одним з пріоритетів визначений саме розвиток інноваційних галузей економіки з високою доданою вартістю. Йдеться, зокрема, і про дерегуляцію підприємницької діяльності, прозорі і рівні умови для ведення бізнесу, про захист інвестицій та економічні стимули для залучення роботодавців. Важливою є також кооперація між бізнесом та наукою, - це успішно працює в розвинених країнах світу», - зазначив мер.

Він нагадав, що понад 60 відсотків всіх закордонних інвестицій в Україну останніми роками приходять саме в столицю. Бо в Києві працює найбільше провідних спеціалістів різних галузей: промисловості, інформаційних технологій, торгівлі, нерухомості, фінансів.

Київ, як підкреслив Кличко, сьогодні - один із лідерів ІТ-галузі серед міст Східної Європи. «40 відсотків усіх ІТ-фахівців України працюють в столиці, тому Київ є центром для розміщення великої кількості акселераторів, інкубаторів, хабів, де працюють фахівці передових технологій, генерують нові ідеї та рішення», - відзначив Кличко. Мер також нагадав, що вже три роки в столиці успішно впроваджують «розумні» рішення в управлінні містом в рамках системи Смарт-сіті.

«Можу без перебільшення заявити, що Київ у своїх напрацюваннях уже може скласти конкуренцію багатьом європейським містам. І форум, який ми сьогодні проводимо, - це майданчик для київських інновацій. Тут зібралися представники бізнесу, інвестори, винахідники, щоб презентувати свої ідеї, обговорити втілення інноваційного потенціалу міста, залучення інвестицій в столицю, - сказав мер. - Ми можемо перетворити Київ у найтехнологічніше місто Європи. І робимо все для цього!», - заявив Віталій Кличко.

Значний прогрес України і, зокрема, Києва у залученні інвестицій відзначив глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі. За його словами, вирішити завдання із забезпечення фінансової стабільності та залучення іноземних інвестицій може допомогти Угода про асоціацію з ЄС. Головне, відзначив Мінгареллі, - дотримуватися верховенства права, належного управління, прозорості та чесних правил для бізнесу.

«За останніх чотири роки в країні, а особливо у Києві, було досягнуто значного прогресу. Від системи державних закупівель до макрофінансової стабільності, від системи охорони здоров'я до пенсійної системи, від освіти до енергетичного сектора. Всі ми знаємо, що багато чого зроблено, - зазначив Мінгареллі. – Ми бачимо великий потенціал української столиці, де зосереджені і великі наукові ресурси. Головне – правильно ці ресурси використовувати», - відзначив глава представництва ЄС в Україні.