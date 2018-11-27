28 листопада в Києві відкриють пункти обігріву та почнуть роботу соціальні патрулі - КМДА
У зв’язку із прогнозованим зниженням температури до -10 і нижче, пункти обігріву розпочинають свою роботу вже із 28 листопада.
Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики Юрій Крикунов, передає прес-служба КМДА.
«При погіршенні погодних умов міський оперативний штаб допомоги безхатченкам розпочне роботу в посиленому режимі. Також на Залізничному вокзалі, Привокзальній площі та приміському вокзалі Дарниця розгорнуть свою роботу соціальні патрулі. Вони розвозитимуть гарячі обіди та чай, за необхідності можуть надати першу медичну допомогу», – зауважив Юрій Крикунов.
За його словами, бригади соціальних працівників проводитимуть серед безхатченків методично-роз’яснювальну роботу. Повідомлятимуть, куди можна звернутися для можливості отримання необхідної допомоги.
Інформація про адреси пунктів обігріву буде надана додатково.