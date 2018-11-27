Інформація про адреси пунктів обігріву буде надана додатково.

У зв’язку із прогнозованим зниженням температури до -10 і нижче, пункти обігріву розпочинають свою роботу вже із 28 листопада.

Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики Юрій Крикунов, передає прес-служба КМДА.

«При погіршенні погодних умов міський оперативний штаб допомоги безхатченкам розпочне роботу в посиленому режимі. Також на Залізничному вокзалі, Привокзальній площі та приміському вокзалі Дарниця розгорнуть свою роботу соціальні патрулі. Вони розвозитимуть гарячі обіди та чай, за необхідності можуть надати першу медичну допомогу», – зауважив Юрій Крикунов.

За його словами, бригади соціальних працівників проводитимуть серед безхатченків методично-роз’яснювальну роботу. Повідомлятимуть, куди можна звернутися для можливості отримання необхідної допомоги.

Інформація про адреси пунктів обігріву буде надана додатково.