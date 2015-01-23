На ремонт столичних доріг планують витратити 120 млн гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов сказав сьогодні під час презентації в Київраді проекту бюджету міста на 2015 рік.

«120 млн. грн виділено на ремонт доріг Києва. Зазначу, що вже немає цільових субвенцій (з держбюджету – УНІАН) на дороги, і все це тепер має фінансуватися місцевим бюджетом», - повідомив він.

Також у проекті передбачено кошти на роботи з продовження будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

«Там є незакріплена арка, яку ми не можемо не закріпити. Вона стоїть на тимчасових опорах, вони підмиваються і, на жаль, ми змушені посадити її на постійні опори, щоб уникнути аварій. Тут у нас є домовленість з урядом, що гроші частково будуть виділені на те, щоб ми могли фінансувати ці роботи спільно з держбюджетом», - зазначив Никонов, але не уточнив суми.

Читайте такожКМДА обіцяє виділити 12 млн гривень на відбудову "Жовтня"За словами Ніконова, в проекті держбюджету передбачено кошти на купівлю нових трамваїв і тролейбусів, а також для метрополітену – «виділено мінімум - на протипожежний захист, вентиляцію, на хімічне зміцнення грунтів».

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби КМДА, на продовження будівництва Подільського мостового переходу в 2015 році планується виділити 51,1 млн. грн.