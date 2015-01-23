КМДА обіцяє виділити 12 млн гривень на відбудову "Жовтня"

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов сказав сьогодні під час презентації в Київраді проекту бюджету міста на 2015 рік.

«Ми запланували 12 млн. грн на реконструкцію, на відбудову кінотеатру. Це сума не вся. Я сподіваюся, ми збільшимо її після коригування бюджету. І ми закінчимо (ремонтувати) цей кінотеатр наступного року», - сказав Ніконов.

Також він повідомив, що в проекті горбюджета на ремонт будівель «Садиби Мурашка» передбачено 1,3 млн. грн.

Читайте такожКінотеатр "Жовтень" запустив попередній продаж квитків для відновлення будівлі«І на реставрацію Театру оперети заплановано кошти. Вона вже давно ведеться і туди потрібно вкладати, оскільки я вважаю, що це провідний театр у нашому місті», - додав Ніконов.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2014 року в кінотеатрі «Жовтень» на Подолі сталася пожежа. Ліквідація пожежі тривала п'ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень.

31 жовтня депутати Київради на зборах, які відбулися з ініціативи міського голови Віталія Кличка, вирішили заснувати добродійний фонд "Відбудуємо разом" для забезпечення фінансування робіт з відновлення після пожежі кінотеатру «Жовтень». Депутати Київради також ухвалили рішення про звільнення ТОВ "Кіноман", яке є орендарем приміщень «Жовтень», від сплати оренди на період відбудови кінотеатру.

Крім того, Кличко дав доручення Департаменту фінансів КМДА знайти джерела для фінансування робіт з відбудови кінотеатру «Жовтень».

17 січня 2015 року Кличко підписав розпорядження КГГА про реконструкцію будівлі кінотеатру «Жовтень».