КМДА: Комунальні служби для безпеки киян продовжують прибирання та обробку тротуарів

До прибирання залучено 62 бригади у складі 456 працівників.

Під час денної зміни «Київавтодор» продовжує роботи із забезпечення комфортного пересування пішоходів столицею.

Про це повідомили у комунальній корпорації.

До роботи з прибирання та обробки тротуарів, підходів до наземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту задіяна малогабаритна спецтехніка – трактори та всесезонні машини «Bucher» та 62 бригади з ручного прибирання у складі 456 працівників.

Наразі сніг у місті майже припинився, проте, за прогнозом синоптиків, почнеться зниження температури повітря.

Підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» уважно слідкують за синоптичною ситуацією та вживають усіх необхідних засобів, щоб забезпечити безперебійний рух транспорту та безпечне пересування пішоходів містом.