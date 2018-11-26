У зв'язку з погодними умовами на вулицях Києва збільшено кількість спецтехніки до 352 одиниць – КМДА

Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв із проханням бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватись Правил дорожнього руху та не залишати власні автівки обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати роботі спецтехніки.

Уночі та на світанку нічна зміна підприємств «Київавтодору» продовжувала обробку протиожеледними матеріалами доріг, мостів та шляхопроводів, тротуарів, підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства корпорації.

Про це повідомили у КК «Київавтодор».

258 одиниць спецтехніки та бригади з ручного прибирання були задіяні до цієї роботи. Щоб не допустити утворення ожеледиці, посипальними матеріалами були оброблені як головні магістралі, вулиці, якими курсують маршрути громадського транспорту, штучні споруди, спуски та підйоми, так і вулиці районного значення.

Окрема увага була приділена належному стану тротуарів та правої смуги доріг, щоб зранку кияни та гості столиці могли без перешкод дістатися до роботи та навчання.

Зранку, о 6:15, спецтехніка «Київавтодору» була розташована на вихідних позиціях, що дало змогу, як тільки пішов сніг, оперативно розпочати роботи на вулично-дорожній мережі.

Також, враховуючи погодні умови, «Київавтодором» було оперативно збільшено кількість спецтехніки на дорогах міста до 352 одиниць.

Окрім того, задіяні 23 одиниці техніки та 3,8 тис. робітників житлово-експлуатаційних дільниць міста.

Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв із проханням бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватись Правил дорожнього руху та не залишати власні автівки обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати роботі спецтехніки.