Столичний ЦУМ обіцяють зробити "універсальним магазином" із 3-ма підземними поверхами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив директор проекту реконструкції ЦУМу Ігор Лещ, доповідаючи депутатському корпусу Київради ситуацію з реконструкцією будівлі на центральній вулиці столиці.

За його словами, це буде "універсальний магазин", а не бутікова галерея. Торговельні площі становитимуть 23 тис. кв. м, паркувальний простір розрахований на одночасне перебування 180 машин. Підземних поверхів буде 3 (2 поверхи - під паркінги, і ще 1 - торговельні площі).

Лещ запевнив, що новий ЦУМ матиме нові інтер’єри, а частково в них втілять старі. Зокрема це стосується старих сходин універмагу. В ЦУМі буде 2 тис робочих місць.

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Він зазначив, що розробники реконструкції відмовились від ідеї робити 6 та 7 поверхи зі скла: "Кияни не сприйняли цей концептуальний проект і ми повернулись до проекту , що був спершу. І ЦУМ буде представлений після реконструкції точно в такому ж вигляді, як він був і до реконструкції", - запевнив Лещ.

За його словами, наразі фасади збережені і захищені спеціальними металевими конструкціями, вартість яких додатково становить 7 млн. доларів.

Вже завершено будівництво нульового циклу і з грудня 2014 р. розпочато будівництво верхньої частини будівлі - частково наразі збудовано перший поверх.

"Ми плануємо, що здамо об’єкт в ті строки, які нами заплановані - навесні 2016 року", - сказав Лещ.

За його даними, до будівництва залучено близько 200 проектних та підрядних організацій.

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На запитання депутатів, чи готові будівельники усунути ті пошкодження адмінбудівлі мерії, що виникли внаслідок робіт з реконструкції ЦУМу, він заявив, що з січня 2012 р. він особисто підписав більше 30 листів колишньому керівництву Київради з проханням надати спеціалістам можливість обстежити будівлю Київради, провести в разі необхідності заходи з укріплення будівлі. "Ми не отримали дозвіл. Але ми хочемо бути добрими сусідами і з новим керівництвом Київради ми в діалозі і на сьогодні спеціалісти допущені і обстежують всі конструкції. Після того як нададуть висновки, всі недоліки та тріщини будуть усунуті", - сказав він.