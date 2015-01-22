Київрада заборонила будівництво в буферних зонах Софії та Лаври

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення підтримали 93 з 97 зареєстрованих в сесійній залі депутатів Київради.

Мораторій діятиме до прийняття міськрадою плану зонування території центральної частини міста або детального плану територій в межах охоронних (буферних) зон об’єктів списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Собору Святої Софії, прилеглі монастирські будівлі і Києво-Печерська Лавра.

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Водночас депутати вирішили, що рішення не стосується тих випадків, коли власники будівель мають намір викупити землю під будівлею, що вже перебуває у їхній власності в цих зонах, і вже сплатили заставу у бюджет столиці.

Як зазначив депутат Георгій Ясинський, який презентував проект рішення, цей пункт погоджений з громадськістю та активістами-захисниками. Він запевнив, що власники цих будинків та відповідних земельних ділянок також не матимуть права здійснювати якісь будівництва чи реконструкцію на об’єктах.