Влада визначилась, що робитиме з київськими парковками у найближчі 5 років

Як передає кореспондент УНІАН, поданий на розгляд проект рішення підтримали 80 з 102 зареєстрованих в сесійній залі депутатів.

Як зазначається в документі, основними напрямами вирішення проблеми розвитку сфери паркування є: запровадження прозорої системи розрахунку на послуги паркування та виключення людського фактора; підвищення рівня дотримання правил паркування та оплати послуг; розвиток паркувальної інфраструктури.

Прозора система розрахунку забезпечуватиметься за рахунок паркувальних автоматів-платіжних терміналів, за допомогою системи «мобільного паркування». Водночас для підвищення рівня дотримання правил паркування та оплати послуг необхідно внести зміни до законодавства, зокрема для посилення відповідальності за несплату, за неправильне паркування, правил паркування, а також посилення контролю за паркуванням з боку уповноважених представників муніципальних підприємств з наданням їм права фіксувати порушення, складати протоколи з накладанням штрафу. Також пропонується надати право уповноваженому представнику комунального підприємства блокувати транспортний засіб, який припаркований на зеленій зоні чи з іншими порушеннями правил, а також ті машини, власниками яких не сплачено попередні виписані штрафи. Також депутати пропонуватимуть вдосконалити діюче законодавство щодо паркувального збору.

Читайте такожПаркінги в центрі Києва заповнені лише на 20-30% - експертРозвиток інфраструктури передбачає створення протягом 5 років 125 тис. паркомісць з розрахунку по 20 тис. в рік.

До фінансування програми розвитку паркувального простору планується залучати кошти інвесторів, а також КП «Київтранспарксервіс».

Читайте такожУ Києві створили інтерактивну карту автопаркуванняЗа інформацією депутата Георгія Ясинського, місцевим жителям передбачається видавати сертифікати резидента, щоб в них не вимагали платити за паркування. А інспектори, які перевірятимуть сплату з паркування, матимуть можливість доступу до бази геолокації, в якій буде зафіксовано машини мешканців. За його словами, особливо актуальне це питання для жителів центральної частини столиці, де зосереджено багато органів влади, офісів тощо.

Ясинський також повідомив, що передбачається впровадження у використання абонементів різного терміну дії на оплату паркування.