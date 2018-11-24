Кличко на вшануванні жертв Голодомору: ми пам‘ятаємо свою історію і виборюємо своє майбутнє
«Усі покоління українців повинні пам'ятати про страшну трагедію Голодомору. Мільйони наших співвітчизників були вбиті. Так, саме вбиті тодішньою радянською владою. Людей свідомо нищили, намагаючись викорінити національну самоідентифікацію, - відзначив Кличко. - Ми повинні зробити все, щоб кожна сторінка цієї жахливої історії була відома всьому світу. Ми маємо робити все для визнання геноциду українського народу», - наголосив мер Києва.
Мер столиці зазначив, що вперше дізнався про Голодомор в дитинстві від своєї бабусі Євдокії Пилипівни, яка єдина вижила з 8 дітей в своїй родині. Вона розповідала страшні подробиці, як люди вимирали цілими селами.
«Коли бабуся мені розповідала про той голод, я думав, що це страшні казки. А то була навіть не вся жахлива правда», - зазначив Кличко.
Мер столиці відзначив, що сьогодні знову українців намагаються зламати і підкорити. І через російську агресію на Сході держави продовжують гинути люди. «Але Україна вистоїть, гідно пройде через випробування, захистить свою державність і незалежність. Ми пам‘ятаємо свою історію і сьогодні виборюємо своє майбутнє. Український народ сильний і обов‘язково переможе!», - наголосив Віталій Кличко.
Щороку в останню суботу листопада Україна згадує жертв голодоморів, які сталися за радянської влади у 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 роках. За офіційними даними, від голоду тоді загинули 10 млн 63 тис українців