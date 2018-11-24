Кличко на вшануванні жертв Голодомору: ми пам‘ятаємо свою історію і виборюємо своє майбутнє

Мер столиці відзначив, що сьогодні знову українців намагаються зламати і підкорити. І через російську агресію на Сході держави продовжують гинути люди.

«Усі покоління українців повинні пам'ятати про страшну трагедію Голодомору. Мільйони наших співвітчизників були вбиті. Так, саме вбиті тодішньою радянською владою. Людей свідомо нищили, намагаючись викорінити національну самоідентифікацію, - відзначив Кличко. - Ми повинні зробити все, щоб кожна сторінка цієї жахливої історії була відома всьому світу. Ми маємо робити все для визнання геноциду українського народу», - наголосив мер Києва.

Мер столиці зазначив, що вперше дізнався про Голодомор в дитинстві від своєї бабусі Євдокії Пилипівни, яка єдина вижила з 8 дітей в своїй родині. Вона розповідала страшні подробиці, як люди вимирали цілими селами.

«Коли бабуся мені розповідала про той голод, я думав, що це страшні казки. А то була навіть не вся жахлива правда», - зазначив Кличко.

Мер столиці відзначив, що сьогодні знову українців намагаються зламати і підкорити. І через російську агресію на Сході держави продовжують гинути люди. «Але Україна вистоїть, гідно пройде через випробування, захистить свою державність і незалежність. Ми пам‘ятаємо свою історію і сьогодні виборюємо своє майбутнє. Український народ сильний і обов‘язково переможе!», - наголосив Віталій Кличко.

Щороку в останню суботу листопада Україна згадує жертв голодоморів, які сталися за радянської влади у 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 роках. За офіційними даними, від голоду тоді загинули 10 млн 63 тис українців