Місто демонтує незаконно розміщений будівельний кран на Андріївському узвозі – КМДА (відео)

Раніше мер столиці Віталій Кличко звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи по зведенню скандальної будівлі на Андріївському узвозі 14-16 до повного узгодження проекту з Містобудівною радою та громадськістю.

Вранці у суботу міські служби у співпраці зі столичною поліцією почали прибирати незаконно розміщений будівельний кран на місці скандальної забудови на Андріївському узвозі, 14-16.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Інтереси міста будуть захищені! Кран на Андріївському демонтують. Місто робило все, щоб забудовник дотримувався норм забудови в історичному центрі. Раніше мер столиці Віталій Кличко звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи по зведенню скандальної будівлі на Андріївському узвозі 14-16 до повного узгодження проекту з Містобудівною радою та громадськістю. Відбулося це під час зустрічі з громадськістю, профільними службами КМДА і представником забудовника. Попри це будівництво не припинилося. Сьогодні зранку розпочався демонтаж незаконно розміщеного будівельного крану, аби звільнити проїжджу частину. У «охоронців» будівництва столична поліція вилучила 7 одиниць травматичної зброї і затримала молодиків», – зазначив заступник голови КМДА.

Він також наголосив, що вимоги міста залишаються незмінними.

«Якщо забудовник не зробить макет будівлі за скорегованим проектом і не представить його разом з усіма дозвільними документами, що засвідчують законність будівництва, Містобудівній раді столиці, місто винесе на сесію Київради питання про розірвання договору оренди земельної ділянки. Андріївський узвіз – це візитівка столиці. І нахабно зводити «монстрів» в історичному центрі місто не дозволить. Давайте поважати і любити наше місто!» – підкреслив Валентин Мондриївський.