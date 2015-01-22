Київрада перейменувала вулицю Фрунзе на Кирилівську

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 77 з 98 депутатів Київради.

Метою рішення є збереження історичного спадку.

Як зазначалось під час обговорення, рішення про повернення історичної назви вулиці Фрунзе було прийнято ще у вересні 2005 р, але процедура перейменування не була завершена.

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