Київрада перейменувала вулицю Фрунзе на Кирилівську
15:46, 22 січня 2015Київ
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Київрада повернула історичну назву вулиці Фрунзе у Подільському, Оболонському та Шевченківському районах, перейменувавши її у Кирилівську.
Вулиця Фрунзе стала Кирилівською / ru.wikipedia.org
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 77 з 98 депутатів Київради.
Метою рішення є збереження історичного спадку.
Як зазначалось під час обговорення, рішення про повернення історичної назви вулиці Фрунзе було прийнято ще у вересні 2005 р, але процедура перейменування не була завершена.
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