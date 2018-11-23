Кличко: У порівнянні з минулим роком, бюджет Києва зріс на 4 мільярди гривень

Кличко зазначив, що протягом останніх років столичній владі вдалося збільшити обсяги надходжень до столичного кошторису.

Бюджет столиці на 2019 рік планується на рівні 53 мільярдів гривень.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі радіо «НВ», повідомляється на сайті klichko.org.

Він зазначив, що протягом останніх років столичній владі вдалося збільшити обсяги надходжень до столичного кошторису. І це дозволило реалізувати багато необхідних інфраструктурних проектів.

«Бюджет нашого міста в 2014 році був менше, ніж борг міста. Борг тоді складав 25 мільярдів гривень. Місто було на межі банкрутства. Сьогодні ж ми плануємо бюджет міста на наступний рік на рівні 53 мільярдів гривень. І це при тому, що борг ми зменшили до 12 мільярдів. А це означає, що в нас триває оздоровлення економіки міста, - заявив Кличко. – Тільки впровадження системи закупівель «ProZorro» дало можливість отримати додатково більше 2 мільярдів гривень», - зазначив Кличко.

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За словами мера столиці, за кілька останніх років у Києві, зокрема, вдалося капітально відремонтувати понад 800 кілометрів доріг. В місті з’явилися велодоріжки. Також, збільшивши надходження до бюджету, вдалося побудувати чи повністю реконструювати 19 дитячих садочків та 7 шкіл, втілити багато інших проектів.

Нагадаємо, що бюджет міста Києва на 2018 був ухвалений на рівні 49 мільярдів гривень.