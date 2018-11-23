Кличко змушений вирішувати проблему з колапсом системи ЖКГ, який назрівав 30 років - ЗМІ

Мер столиці опинився в заручниках у Кабміну і попереднього власника – «Київенерго», які, в зв'язку з з'ясуванням стосунків між собою, киянам відключили газ на півроку.

Мер Києва Віталій Кличко змушений вирішувати проблеми системи житлово-комунального господарства, які назрівали останні 30 років і фактично призвели до її колапсу.

Про це йдеться в матеріалі, опублікованому інтернет-виданням «Обозреватель».

«В тепловий комплекс столиці протягом 30 років ніхто не вкладав ні копійки. Приватний оператор не фінансував модернізацію інфраструктури, а просто експлуатував її. А труби поступово приходили в непридатність. Віталій Кличко вирішив навести порядок у цій сфері, і навесні 2018 року повернув місту тепломережі», – пише автор статті.

Однак, за його словами, мер столиці опинився в заручниках у Кабміну і попереднього власника – «Київенерго», які, в зв'язку з з'ясуванням стосунків між собою, киянам відключили газ на півроку.

«В результаті місту вдалося відстояти гроші киян і повернути гарячу воду в будинки столиці. Однак цей форс-мажор спровокував колапс і без того зношеної теплосистеми – почалися постійні прориви, аварії тепломереж», – зазначає видання.

В результаті цього колапсу тисячі будинків залишилися без гарячої води і опалення. Для того, щоб стабілізувати ситуацію, комунальники місяць працювали в режимі 24/7. Однак, упевнений автор, навіть така «самовіддана робота комунальників» не вирішить проблему в цілому.

«І Кличко доведеться зробити неможливе, для того щоб замінити 2,7 тис. км теплотрас і зберегти тепло і комфорт у київських квартирах. Розуміючи це, мер вже зараз створив комунальне підприємство «Київтеплоенерго», а також шукає зовнішні інвестиції для вирішення глобальної проблеми», – йдеться у публікації.