Кличко: з наступного року кияни зможуть безкоштовно вивчати англійську, німецьку та французьку

Кличко дав старт Першому чемпіонату з англійської мови серед шкіл Києва.

Мер Києва Віталій Кличко привітав столичних школярів-учасників Першого чемпіонату з англійської мови, який КМДА проводить спільно з командою наймасовішого освітнього проекту України “Lingva.Skills”. У фінальній частині чемпіонату змагаються близько 400 учнів з 32 шкіл Києва. Команда, яка переможе, отримає тенісний стіл для своєї школи.

“Бажаю учасникам чемпіонату успіхів. Тримаємо кулаки за вас! Не хвилюйтеся і зосередьтеся. Перемоги вам!”, - звернувся до учнів Віталій Кличко відкриваючи мовний чемпіонат.

Змагання відбуваються в рамках проекту-переможця Громадського бюджету – 2018 “Київ заговорить англійською”. Завдяки цьому проекту спочатку планувалось безкоштовне навчання англійської мови для 10 тисяч киян. Але, у зв’язку зі значним попитом, за рік до вивчення англійської долучили 20 тисяч киян. Загалом же організатори отримали майже 70 тисяч заявок від мешканців столиці, які хочуть вивчати англійську мову.

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“Зважаючи на популярність вивчення іноземних мов, міська влада ухвалила рішення з початку 2019 року запустити постійно діючий проект «Київський Освітній Хаб», - сказав Кличко. - Тому з наступного року кияни зможуть безкоштовно навчатись англійській, німецький та французькій мовам, а для іноземних гостей Києва відкриємо курси української мови”, - додав мер.

Він зазначив, що рішення вже затверджене на рівні міської адміністрації і проходить погодження у профільних комісіях Київради. Планується, що у 2019 році “Київський Освітній Хаб” відвідає 100 тисяч осіб. Програму навчання розробляє психолінгвіст Віталій Зубков, який протягом 20 років викладає 5 іноземних мов.

“В сучасному світі нікому не потрібно пояснювати важливість володіння іноземними мовами. В Україні поки що англійською розмовляє тільки 7 % людей. Це дуже мало. Тому наше завдання - щоб якомога більше людей вивчали іноземну мову, могли спілкуватися англійською. Особливо, молоде покоління. І ми для цього сьогодні створюємо всі умови, - підкреслів мер Києва. - Адже знання мов - це можливість для спілкування, перспективи в освіті і цікавій роботі, інтегрованість в європейське співтовариство", - наголосив Кличко.

Також представники “Lingva.Skills” вручили меру сертифікат партнера національного рекорду наймасовішого уроку англійського мови "Lingva show", який відбувся в столиці України у вересні цього року.