Система цивільного захисту столиці готова до будь-яких надзвичайних ситуацій – КМДА

Система цивільного захисту та аварійно-рятувальні служби столиці готові до будь-яких надзвичайних ситуацій.

Про це заявив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Роман Ткачук, підбиваючи підсумки триденних командно-штабних навчань рятувальних служб, що відбулися у столиці, передає прес-служба КМДА.

Він нагадав, що до проведення навчань 20–22 листопада було задіяно 91 одиницю техніки та понад 800 людей особового складу органів управління та сил цивільного захисту м. Києва.

«У першу чергу, ми намагались відпрацювати дії, пов’язані з погіршенням погодних умов, сильним підтопленням та введенням особливого періоду. І головним завданням було ще раз перевіри та покращити взаємодію аварійно-рятувальних служб міста, і нам це вдалося. Звичайно, є певні зауваження, але загалом я можу сказати, що система цивільного захисту та аварійно-рятувальні служби столиці готові до будь-яких надзвичайних ситуацій», – зазначив Роман Ткачук.

Нагадуємо, під час практичних навчань учасники відпрацювали дії при погіршенні погодних умов, посиленні снігопаду з одночасним зниженням температури, зокрема, обмеження на в’їзд до столиці великогабаритного транспорту та безпечну організацію руху на пункті пропуску КП у напрямку Вишгорода й Овруча.

Також, згідно чергової ввідної, були відпрацьовані дії щодо ліквідації наслідків витоку 5000 кг аміаку з компресорної станції ПрАТ «Оболонь».

Під час другого дня навчань аварійно-рятувальні служби міста відпрацювали дії у разі інтенсивного спрацювання води – форсованого скиду на гідроспорудах Київської ГЕС/ГАЕС та швидкого надходження величезної маси води з водосховища на територію міста Києва. Аварійно-рятувальні служби міста на практиці відпрацювали евакуацію та тимчасове розміщення евакуйованого населення внаслідок сильного підтоплення, розгортання збірних (приймальних) пунктів евакуації.

В останній день навчань учасники відпрацювали практичні заходи за встановленим ступенем готовності згідно з Планом цивільного захисту на особливий період. Також аварійно-рятувальні служби міста відпрацювали дії захисту населення і територій при виникненні надзвичайної ситуації, пов’язаної з проривом мережі на території ТОВ «Євро-реконструкція».

Окрім того, під час навчань була створена відеопам’ятка на випадок евакуації.