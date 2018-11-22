За два роки у Києві утеплили 225 шкіл та дитсадків та скоротили енергоспоживання на 50% - КМДА

Київ – перше місто в Україні, яке на практиці реалізувало ЕСКО-механізм у житловому секторі.

Київ продовжує виконання низки проектів, націлених на підвищення енергоефективності міської інфраструктури. Це один із напрямів роботи у рамках Угоди мерів, до якої долучився Київ. За два роки у столиці провели комплексну термомодернізацію 25 шкіл та дитсадків, що дало змогу скоротити енергоспоживання на 50%. Замінено 11% елементів освітлення вулично-дорожньої мережі на енергозберігаюче.

Про це сьогодні заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час виступу на конференції «Муніципалітети за стале зростання», організовану проектами ЄС «Угода мерів – Схід», «Угода мерів – Демонстраційні проекти» та «Мери за економічне зростання» у рамках ініціативи EU4Energy.

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Він зазначив, що у напрямі розвитку інфраструктури столиці створена цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва. У травні цього року Київ затвердив ще один базовий документ – План дій сталого енергетичного розвитку міста Києва на 2017–2020 роки (Sustainable Energy Action Plan – SEAP).

«Ці документи дали нам змогу долучитись до найбільш прогресивних практик та технологій. Зазначу, що Київ розпочав рухатися у напрямі енергозбереження ще два роки тому. У рамках SEAP це три ключові напрями: енергоефективність у бюджетній сфері, у системі вуличного освітлення та розвиток громадського транспорту. За два роки у Києві термомодернізували 25 шкіл та дитячих садків, ще у майже 200 закладах проведені окремі енергозберігаючі заходи. Ми маємо значний результат – середня економія споживання ресурсів – 50%. Із огляду на постійне зростання ціни на теплову енергію, це дуже важливо і зменшує термін окупності цих проектів. За два роки ми замінили у місті 11% елементів освітлення вуличної мережі на енергозберігаюче. Це 15 тисяч світлоточок, що замінені на LED-освітлення, яке є більш економним», – повідомив Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що Київ – перше місто в Україні, яке на практиці реалізувало ЕСКО-механізм у житловому секторі.

«Вперше в Україні був укладений ЕСКО-договір (угода з енергосервісною компанією (ЕСКО), яка дозволяє споживачу значно скоротити витрати на енергоресурси та модернізувати енергообладнання без інвестицій зі свого боку) у житловому секторі: у багатоквартирному будинку здійснюється термомодернізація за цими умовами», – сказав Петро Пантелеєв.

На його думку, приєднання до ініціативи Угода мерів дає колосальні можливості долучитися до фінансових інструментів, які вже використовують країни Європейського Союзу у проектах енергозбереження.