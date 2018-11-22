Надходження до бюджету Києва за поточний рік перевищують планові показники – КМДА

Надходження за 9 місяців 2018 року у порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2017 року майже за усіма джерелами збільшилися.

До бюджету Києва за 9 місяців 2018 року надійшло 42,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів (102,2% до плану січня-вересня), у тому числі ‒ до загального фонду 37,6 млрд грн (105,2% до плану 9 місяців), до спеціального фонду – 4,8 млрд грн (83,6 до плану за 9 місяців). У загальному обсязі надходжень трансферти з державного бюджету – субвенції та дотації – становили 11,9 млрд грн, їх питома вага у структурі надходжень – 28,1%.

Про це під час розширеного засідання Колегії КМДА розповів директор Департаменту фінансів Володимир Репік.

За його словами, надходження за 9 місяців 2018 року у порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2017 року майже за усіма джерелами збільшилися.

«Головним джерелом наповнення загального фонду бюджету міста Києва за січень-вересень 2018 року є податок на доходи фізичних осіб. Надходження цього податку становили 13,3 млрд грн. Це 104,9% до плану січня-вересня (+0,6 млрд грн) та на 2,9 млрд грн більше за надходження аналогічного періоду 2017 року. Приріст надходжень з цього джерела в Києві фактично відбувся за рахунок збільшення розміру заробітної плати. Друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету Києва належить місцевим податкам і зборам. Їх загальний обсяг становить ‒ 8,4 млрд грн або 109,4% до планових показників за 9 місяців 2018 року. Основними серед місцевих податків за обсягом надходжень є плата за землю та єдиний податок», – зауважив Володимир Репік.

Він зазначив, що із плати за землю протягом 9 місяців цього року надійшло 3,8 млрд грн або 96,7% до планових показників січня-вересня 2018 року. Таке зменшення надходжень обумовлено законодавчими змінами.

«Протягом січня-вересня 2018 року до загального фонду бюджету Києва надійшло єдиного податку майже 4 млрд грн, що на 1 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (приріст 33,1%). У звітному періоді до бюджету столиці надійшло податку на прибуток підприємств 3,3 млрд грн, що становить 128,2% до планових показників за 9 місяців. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року перевищення надходжень на 0,9 млрд грн», – підкреслив директор Департаменту фінансів.