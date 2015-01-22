На честь свята у Києві два береги Дніпра з'єднають живим ланцюгом

Про це повідомляє ТСН.

У Києві небайдужі жителі міста збираються на мосту Патона. Вже традиційно два береги Дніпра з'єднають живим ланцюгом.

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Нагадаємо, в цей день у 1919 році возз'єдналися дві України: Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка.

Щороку в цей день українці з усієї країни створюють символічний ланцюг через Дніпро, яка символізує єдність східної і західної частини країни.