На честь свята у Києві два береги Дніпра з'єднають живим ланцюгом
09:28, 22 січня 2015Київ
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В Україні у четвер, 22 січня, відзначається День соборності, коли українці зі всієї країни створюють символічний ланцюг через Дніпро.
Жителі міста збираються на мосту Патона / УНІАН
Про це повідомляє ТСН.
У Києві небайдужі жителі міста збираються на мосту Патона. Вже традиційно два береги Дніпра з'єднають живим ланцюгом.
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Нагадаємо, в цей день у 1919 році возз'єдналися дві України: Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка.
Щороку в цей день українці з усієї країни створюють символічний ланцюг через Дніпро, яка символізує єдність східної і західної частини країни.
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