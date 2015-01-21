За два дні заявки на вступ до нової патрульної поліції Києва подали 11 тисяч осіб

За два дні анкети на вступ до лав патрульної служби, яка почне роботу замість ДАІ, подали вже 11 тис. осіб.

Про це в ефірі Громадського повідомила перший заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе.

«Більше 30% - це молоді жінки… Це дуже багато, для будь-якої поліції будь-якої країни», – наголосила вона.

На думку Згуладзе, люди зацікавлені, тому що, «ймовірно, ми відповідаємо запиту, який є в країні».

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«Вони кажуть, що приходять, тому що тут є можливість не просто працювати… На початковому етапі – можна переворот влаштувати», – розповіла вона.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ починає створення нової патрульної служби замість ДАІ.

Набір претендентів на службу в патрульну поліцію Києва розпочався 19 січня і триватиме до 6 лютого. Для патрульної служби в Києві планується набрати близько 2 тис. співробітників, які отримуватимуть зарплату в середньому 6-8 тис. грн. Під час навчання, яке триватиме протягом 3-х місяців, курсантам нараховуватиметься стипендія в розмірі від 2 тис. грн.