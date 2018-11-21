Кличко - теппловикам: ліквідовувати пошкодження тепломереж повинні максимум протягом доби

Він доручив здійснювати щоденний моніторинг звернень киян, зокрема на міські гарячі лінії 1551 та 1557.

Мер Києва Віталій Кличко зібрав штаб з проблемних питань опалювального сезону в столиці. Мер надав доручення профільним службам щодо оперативного усунення ситуацій, пов’язаних із проблемами в теплопостачанні.

Кличко наголосив, що ліквідація пошкоджень тепломереж має здійснюватися протягом доби, передає його прес-служба.

“Ліквідація пошкоджень комунікацій, від яких залежить подача опалення в будинки та квартири, має здійснюватися протягом доби. Максимум! «Київтеплоенерго» відповідають за зовнішні мережі, керуючі компанії – за робочий стан внутрішньобудинкових мереж. Всі відповідальні структури мають працювати в чіткій координації для вирішення проблемних питань, а не займатися їх «відфутболюванням», - наголосив Кличко.

Він доручив здійснювати щоденний моніторинг звернень киян, зокрема на міські гарячі лінії 1551 та 1557. В оперативному порядку брати в роботу заявки, які стосуються можливих недогрівів, перевіряти їх та усувати неполадки.

«Сьогодні кожне комунальне підприємство має демонструвати високий рівень соціальної відповідальності перед споживачами. Це повинні розуміти усі – від керівника до лінійних працівників. Хто не розуміє - працювати не буде! Я це заявляю відповідально. - Як людина, яка регулярно спілкується з киянами і вислуховує їх скарги. Тепло в кожному конкретному будинку повинні вмикати не тому, що подзвонив мер і влаштував наганяй! Чим займаються ЖЕДи, управляючі компанії?! Чому люди дзвонять і ходять по колу?!», - звернувся до профільних служб мер столиці.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантєлєєва, з початку опалювального сезону в столиці зафіксовано 1600 аварійних ситуацій. Сьогодні аварійні служби усувають 113 пошкоджень на тепломережах. Найпроблемнішими є Шевченківський, Святошинський, Оболонський та Подільський райони. - Там мережі найстаріші і найзношеніші.

Із травня, тобто за півроку, «Київтеплоенерго» замінило майже 30 км найбільш аварійних ділянок тепломереж.

Мер наголосив, що в наступний міжопалювальний період місто повинне розпочати масштабну заміну теплових мереж. Насамперед йдеться про аварійні ділянки, де було найбільше пошкоджень на старті опалення цього року.

“Доручаю Департаменту фінансів забезпечити необхідне фінансування заходів на основі діагностики здійсненої «Київтеплоенерго»”, - сказав Кличко.

Також мер Києва надав доручення забезпечити інформування киян про аварійні ситуації та терміни їх усунення за допомогою СМС-повідомлень від комунікаційного комунального сервісу 1557.

Повернувши під контроль громади теплоенергетичний комплекс столиці, місто отримало мережі та інше обладнання, в занедбаному технічному стані. Десятками років в заміну тепломереж, які сьогодні зношені майже на 80%, практично не вкладали коштів. Теплоенергетичний комплекс Києва - це найбільші в Україні теплоелектроцентралі – ТЕЦ5 та ТЕЦ6, майже 200 котелень, 2,6 тис км тепломереж, сміттєспалювальний завод «Енергія».