Кличко привітав українців з Днем Гідності та Свободи

Він зауважив, що Україна зможе дати гідну відсіч ворогам, коли стане успішною державою.

Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи і вшановує пам’ять Героїв, які поклали життя на Майдані і на східних кордонах нашої держави, захищаючи гідність, свободу і незалежність українців.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, вітаючи українців з Днем Гідності та Свободи, повідомляється на сайті klichko.org.

“Сьогодні ми відзначаємо День Гідності і Свободи. Рівно п’ять років тому у цей день український народ піднявся на боротьбу за своє право жити у вільній, демократичній, європейській Україні. Перемога дісталася великою ціною - ціною життів Героїв “Небесної сотні”, - сказав Кличко. - І боротьба триває досі – в кожному селі, містечку, столиці України! Це боротьба зі старою, бюрократичною системою влади, з корупцією, з інформаційною пропагандою агресора”, - сказав Кличко.

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Він зауважив, що Україна зможе дати гідну відсіч ворогам, коли стане успішною державою.

“Наша сила - в успіху перетворень, в успіху реформ, які ми мусимо втілити, в успіху кожного українця. І ми повинні якнайшвидше здійснити ті зміни, яких чекають люди. Зміни, за які піднявся і стояв Майдан, за які покладено життя найкращих українців", - підкреслив Віталій Кличко.