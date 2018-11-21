Мешканці Видубичів звернулись до міської ради з вимогою заборонити будівництво потужного асфальтобетонного заводу (фото, документи)

Мешканці Видубичей звернулись до депутатів Київради та Київського міського голови Віталія Кличка з вимогою заборонити будівництво шкідливого асфальтобетонного заводу біля житлової зони та Ботанічного саду. Якщо ж завод все-ж таки почнуть будувати, жителі району погрожують перекрити Столичне шосе.

Вони вже збирались на акцію протесту під стінами Київської міськадміністрації минулого тижня. Передали персонально в руки депутатам Київради звернення, під яким зібрали близько сотні підписів. І це тільки від однієї ініціативної групи.

Жителів Видубичей підтримує багато депутатів. Своє звернення щодо заборони будівництва шкідливого підприємства в межах міста вже подала депутат Київради Олеся Пинзеник.

Депутат відзначила: якщо завод запрацює, повітря буде регулярно отруюватись канцерогенними речовинами та іншими хімікатами, які призведуть до хвороб верхніх дихальних шляхів, нервової системи, травлення та погіршення перебігу хронічних захворювань.

«Обрана ділянка в самому центрі міста знаходиться в безпосередній близькості від рекреаційної зони – Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАНУ України», - написала депутат у своєму зверненні до управління екології та природних ресурсів КМДА.

Олеся Пинзеник наголосила, що Ботсад є одним із найбільших заповідників Європи, відкритим для відвідування. Там часто гуляють родини з немовлятами, люди похилого віку та особи з вадами здоров’я, оскільки сад є визнаною рекреаційною зоною.

Мешканці району та місцеві активісти заявляють: труїти своїх дітей вони не дозволять.

«Якщо нас не почують, ми перекриємо Столичне шосе. Ми з подивом дізналися про будівництво з новин, ніхто нас не питав, не обговорював з жителями питання цього заводу», - заявив під час акції протесту Іван Коваль, який мешкає на вул. Баренбойма, 13.

Нагадаємо, білоруська компанія "Белавтодор-Україна", яка в цьому році вийшла на український ринок, планує побудувати в Києві великий асфальтобетонний завод. Проти будівництва підприємства вже виступили екологи. У Національному екологічному центрі заявили, що будівництво подібного виробництва - справжній екоцид киян.

"Будувати такі підприємства в межах міста абсолютно недоцільно і небезпечно. У будь-якому випадку, асфальтобетонні заводи забруднюють атмосферне повітря небезпечними викидами, часто, канцерогенних речовин", - зазначив голова Центру Руслан Гаврилюк.