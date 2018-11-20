Кличко: Органи місцевого самоврядування повинні мати більше повноважень щодо податків

Також Кличко зазначив, що за останні роки в українському суспільстві змінюється в ставлення до необхідності працювати прозоро, платити податки.

Органи місцевого самоврядування повинні мати більше важелів в адмініструванні місцевих податків та зборів. Це допоможе зменшити фінансову залежність на місцях від трансфертів з державного бюджету.

Про це, під час виступу на Київському податковому форумі заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляється на сайті klichko.org.

«Ні для кого не секрет, що у Києва забирають найбільше податків. І в плануванні видатків Держбюджету теж не балують. І заборговані субвенції не повертають. При цьому ми багато чуємо про децентралізацію, яка сьогодні реально потрібна. - Коли влада на місцях формуватиме бюджет з усіх надходжень, а не з того, що їй залишать, розподілятиме пільги і субсидії, а не випрошуватиме їх. А кошти столиці дуже потрібні, - заявив Кличко. - Сьогодні ми активно оновлюємо київські дороги, які десятиліттями не бачили ремонту. Капітально ремонтуємо мости. Оновлюємо міський комунальний транспорт. Треба будувати і метро. Втілювати багатомільйонні інфраструктурні проекти задля розвитку міста. У тому числі - нові дитячі садочки та школи. На все це, ви розумієте, потрібно акумулювати колосальні кошти», - підкреслив мер столиці.

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Також Кличко зазначив, що за останні роки в українському суспільстві змінюється в ставлення до необхідності працювати прозоро, платити податки. Так, частка місцевих податків і зборів у доходах столиці на сьогодні складає 27 відсотків. Це, як зазначив мер, понад 10 млрд гривень. І протягом останніх років їх загальний обсяг в доходах міського бюджету постійно збільшується.

Кличко навів кілька прикладів збільшення надходжень від податків завдяки прозорості роботи. За його словами, суттєво збільшилися надходження від земельного податку, від податку на нерухоме майно - зросли майже в 4 рази.

«Така тенденція до збільшення надходжень дає нам можливість збільшувати дохідну частину бюджету, - сказав Кличко. - І приємно відзначити, що бізнес це розуміє і багато в чому змінює філософію своєї роботи. Йдеться і про діяльність в правовому полі, і про соціальну відповідальність. А нам, як владі, треба постійно пояснювати людям, куди саме йдуть ці податки», - підкреслив Кличко.

Учасники форуму розглянули важливі питання сфери оподаткування. Одну з сесій форуму було присвячено реформуванню ДФС та автоматизації її сервісів для спрощення ведення бізнесу. Крім того, спікери обговорили питання поліпшення якості адміністрування місцевих податків та залучення до декларування громадян.