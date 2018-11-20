Планується виділити додаткові кошти і на закупівлю нового громадського транспорту та спецтехніки для прибирання міста.

Столична влада розпочинає будівництво метро на Виноградар. За підсумками коригування міського бюджету на 2018 рік планується повернути 1,1 млрд гривень на будівництво станцій метрополітену на Виноградар (продовження Сирецько-Печерської гілки).

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київради, передає прес-служба Кличка.

"Ми повертаємо, у відповідності до рішення Київради, 1,1 млрд гривень на будівництво метро на Виноградар. Тендер відбувся, договори підписані. Ми фактично відроджуємо будівництво метро в столиці. Бо останню станцію в Києві, нагадаю, відкрили в 2012 році", - заявив Кличко.

Також за результатами коригування бюджету столиці на цей рік планують спрямувати додаткові кошти на забезпечення безперебійної роботи об'єктів теплопостачання Києва, дофінансування сфери освіти, зокрема йдеться про додаткові кошти на надбавки і зарплату освітянам.

"Ми повинні спрямувати додатково і 100 млн гривень на придбання житла для киян-учасників АТО. Як ми домовлялися і пообіцяли Раді ветеранів АТО", - додав мер.

Планується виділити додаткові кошти і на закупівлю нового громадського транспорту та спецтехніки для прибирання міста.

"Ми повинні отримати до кінця року ще 6 нових трамваїв та 2 снігоплавильних комплекси, близько 15 одиниць іншої техніки для прибирання міста взимку", - наголосив Віталій Кличко.