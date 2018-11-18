Столична спецтехніка повністю підготовлена до зими - КМДА

У випадку інтенсивних снігопадів планується залучати техніку сторонніх організацій.

Транспортні підприємства Києва забезпечені усім необхідним для роботи в зимовий період.

Про це повідомив перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Іван Шпильовий під час ефіру на ТРК «Київ».

«Сьогодні уся спеціальна техніка знаходиться у стовідсотковій готовності до прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу. Придбано необхідну кількість шанцевого інструменту для ручного прибирання сходових маршів, зупинкових комплексів тощо. В ангарах підприємств вже маємо 35 тисяч тонн солі та близько 35 тисяч тонн піщано-соляної суміші для обробки доріг. Придбано 44 трактори, які дозволяють прибирати тротуари, місця, де ускладнено рух, та 10 навантажувачів. Також маємо запас паливно-мастильних матеріалів: близько 85 тонн дизельного пального і близько 50 тонн бензину», – розповів Іван Шпильовий.

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У випадку інтенсивних снігопадів планується залучати техніку сторонніх організацій. Транспортні підприємства вже уклали понад 160 відповідних договорів. Також видані доручення щодо збільшення кількості рухомого складу на маршрутній мережі на час осінньо-зимового періоду.

«Останні два роки використовується світова тактика завчасного розміщення спецтехніки на вулично-дорожній мережі. Це дозволяє у разі виникнення ожеледі чи опадів у вигляді снігу негайно розпочати обробку доріг столиці. Зокрема, під час прогнозу синоптиків про перший сніг, 14 листопада, спеціальна техніка вже була на вихідних позиціях та вчасно вийшла на маршрути прибирання», – зазначив Іван Шпильовий.

Він зазначив, що відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації визначено перелік вулиць Києва зі складними умовами руху, де у період снігопадів, ожеледиці першочергово оброблятимуть проїжджі частини технологічними матеріалами.

Іван Шпильовий нагадав про рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року, яким визначено обмеження в’їзду вантажних автомобілів, транзитних вантажних автомобілів до столиці в час пік.