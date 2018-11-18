На оновлення вуличного освітлення бюджет Києва виділив 300 мільйонів гривень - КМДА

Сучасне освітлення дає змогу економити на електроенергії в столиці 30-50% бюджетних коштів на рік.

У столиці активно триває відновлення зношених та застарілих мереж зовнішнього освітлення. До кінця 2018 року у Києві налічуватиметься майже 12,5 тисяч сучасних LED-світильників.

Про це під час ефіру на ТРК «Київ» повідомив перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Іван Шпильовий.

«Модернізація мереж зовнішнього освітлення – це передусім безпекова складова. Встановлюють сучасне LED-освітлення на низці об’єктів, включаючи вулиці, бульвари, шосе, прибудинкові території, парки та бульвари столиці. Наша мета – протягом 5-6 років змінити всі світильники у столиці на сучасне LED-освітлення», – сказав він.

На цей рік було виділено з міського бюджету на заміну мереж освітлення 304 млн грн. Наразі формується план та відповідне фінансування щодо заміни освітлення на інших об’єктах у 2019 році.

Іван Шпильовий зауважив, що сучасне освітлення дає змогу економити на електроенергії в столиці 30-50% бюджетних коштів на рік. LED-світильники не містять ртуті та не завдають шкоди екології.