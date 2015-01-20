У МВС підтвердили загрозу вибуху в одній із квартир Києва: власник затриманий

Про це повідомила в ефірі телеканалу 112 Україна заступник голови прес-служби київської міліції.

"Сьогодні по лінії 102 до міліції надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир по вулиці Ушакова, відбувається сімейна побутова сварка. За вказаною адресою прибув наряд патрульної служби міліції Святошинського районного управління столиці. На місці правоохоронці з'ясували: господар зазначеної квартири зачинився в приміщенні, про це міліціонерам повідомили його дружина і квартирант, які перебували на сходовому майданчику. Крім того вони додали, що у чоловіка нібито є вибухові, небезпечні предмети, а сам він перебуває у збудженому стані і налаштований агресивно", - розповіла Левченко.

Читайте такожУ міліції розповіли про затриманих у справі про вибух у КиєвіЯк повідомили у МВС, на місце були негайно викликані додаткові сили міліції, працівників ДержНС, фахівців вибухотехнічної служби і міська служба газу.

"Мешканців сусідніх квартир терміново евакуювали, відключили будинок від газового постачання, далі правоохоронці вступили в переговори з чоловіком і через деякий час потрапили у приміщення. Наразі у зазначеній квартирі працюють вибухотехніки. Господаря доставили в райуправління, де він надає пояснення", - заявила Левченко.

Раніше з посиланням на очевидців повідомлялося, що у Києві на вулиці Миколи Ушакова, 20 існує загроза вибуху. "Попередньо 2 версії: закладена вибухівка в під'їзді або хтось закрився з гранатою в квартирі. Працюють сапери, експертна служба, міліція..." - повідомив очевидець.