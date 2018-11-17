Кличко пояснив причину проривів труб у Києві - тепломережі зношені на 80%

Кличко наголосив, що завдання місцевої влади - замінити максимальну кількість труб у столиці.

Тепломережі Києва зношені на 80 %, бо більшість комунікацій були прокладені ще 20-40 років тому.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу “Київ”.

“Столичні тепломережі зношені на 80 %. Тому кожного року з початком опалювального сезону виникає багато розривів труб”, - сказав Кличко.

Він зауважив, що за останніх півроку у Києві замінили близько 30 км комунікацій на найбільш аварійних ділянках теплових мереж.

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“Близько 30 кілометрів труб було замінено з літа. Але не забуватимемо, що це крапля в морі, бо більшість комунікацій були прокладені ще 20-40 років тому”, - додав мер.

Він пояснив, що неможливо оновити в короткі терміни інфраструктуру, в яку десятки років не вкладалися кошти.

“Тих грошей, які сьогодні надходять до бюджетів міст, не вистачає, щоб швидко замінити всю інфраструктуру, яка дісталася нам у спадок у вкрай занедбаному стані.Така ситуація по всій Україні, коли десятками років кошти не вкладали й інфраструктура сьогодні в напіваварійному стані. Київ - не виключення, - наголосив Кличко. - Наше завдання – замінити максимальну кількість труб в наступні декілька років для того, щоб упередити аварії на тепломережах”, - додав він.

Нагадаємо, цього року столична влада повернула в управління міста теплоенергетичний комплекс Києва, що 17 років перебував в управлінні приватної компанії "Київенерго".