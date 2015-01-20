Кличко розповів, на що не вистачить київського бюджету цьогоріч

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер сказав в інтерв'ю журналістам після презентації проекту бюджету Києва на 2015 рік для представників громадськості, що відбулася в будівлі КМДА.

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“Нам не буде вистачати грошей на багато напрямків. Не можу сказати, що ми задоволені цим бюджетом”, - сказав Кличко.

Зокрема, він звернув увагу, що місту потрібні великі кошти, щоб відремонтувати дороги, оскільки 90% міських автошляхів на сьогодні потребують реконструкції чи відновлення.

Також потрібні кошти, за його словами, на завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту, а це з урахуванням будівництва гілки метро не менш як 4,5 млрд грн за підрахунками, які були зроблені ще коли долар коштував 8 грн.

“Всі мешканці Троєщини благають вже почати будівництво метро, про яке вже говорять десяток років. На жаль, ми не можемо передбачити великі гроші на будівництво в цьому році”, - сказав Кличко.

Кличко наголосив на необхідності якнайшвидше прийняти бюджет, оскільки чим швидше він буде затверджений, тим скоріше місто почне вже за ним працювати. Він запевнив, що найближчим часом буде наполеглива робота над цим документом з урахуванням всіх пропозицій, що надходитимуть від депутатів, працівників комунальної сфери та громадськості.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом бюджету, доходи бюджету Києва на 2015 рік визначені у сумі 22 159 112,0 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету 20 697 814,8 тис. грн, доходи спеціального фонду бюджету 1 461 297,2 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку 665 000,0 тис. грн.

Видатки бюджету визначені у сумі 20 245 359,0 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету 17 418 545,4 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету – 2 826 813,6 тис. гривень.