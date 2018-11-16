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Пантелеєв: Ми перші в країні повернули галузь теплопостачання від приватної компанії до громади

11:02, 16 листопада 2018
Київ
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Петро Пантелеєв / Фото прес-служби КМДА

Київська адміністрація вперше за часів незалежності повернула теплокомплекс міста від комерційної компанії до комунального підприємства громади.

Про це розповів заступник київського міського голови Петро Пантелеєв в інтерв’ю руху «Чесно».

«Ситуація, яка виникла цього літа (відсутність гарячої води, – ред.), була спричинена саме переходом від надання послуг комерційною структурою до створення теплоенергетичної системи міста. Ми знайшли цивілізований, легітимний шлях, як уладнати це досить складне питання: звернення до суду, переговори, залучення Кабміну як координатора. За часів незалежності у столиці такого ще не було», – повідомив Пантелеєв.

За його словами, місту шляхом складних переговорів вдалося домовитись про те, щоб не віддавати мільярдні борги приватної компанії.

«Що стосується перспективи, то вона є дуже непростою. Надання послуг гарячого водопостачання, особливо влітку, є збитковим. Собівартість приблизно вдвічі вища за чинний тариф. Розв'язання цієї проблеми може бути простим – банальне підвищення ціни на гарячу воду, але таке рішення навряд чи виконуватиметься», – зазначив заступник голови київського міського голови.

Чиновник впевнений, що завдяки технічним заходам врешті вдасться зменшити тепловтрати в мережі, що дозволить знизити збитки.

«Ми все ж розраховуємо на гнучкість тарифоутворення. Сподіваємося, що завдяки технічним заходам нам вдасться зменшити тепловтрати, які призводять до збитків. Звісно, потрібна підтримка міста для покриття певних касових розривів у діяльності підприємства. Потрібно погасити борг в майже 2,4 мільярда гривень, з них близько 1,9 мільярда заборгували кияни», – підкреслив Петро Пантелеєв.

Він запевнив, що КМДА зробить усе можливе, абистримати зростання тарифів для населення.

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