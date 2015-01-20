Київський метрополітен вивів з експлуатації 72 вагони

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це сказав головний економіст комунального підприємства "Київський метрополітен" Максим Демченко. За його словами, в 2015 році завершується термін експлуатації ще 62 вагонів. Потребують термінової заміни зношені рейки, шпали, стрілочні переводи, необхідно відновлення несучої здатності тунелів, хімічне закріплення грунтів.

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Крім цього, за його словами, потрібно провести модернізацію 27 ескалаторів, які відпрацювали понад 50 років.

Таким чином, на ремонт основних засобів необхідно 374 млн грн, ще 732 млн грн - на оновлення виробничо-технічної бази.

«Востаннє тариф на проїзд у метро переглядався ще в 2008 році. За цей час в Україні електроенергія подорожчала на 72%, мінімальна заробітна плата зросла вдічі, індекс інфляції склав близько 190%. Протягом цього часу в столичному метрополітені відкрито 6 нових станцій, а парк вагонів збільшився на 24%»,- сказав Максим Демченко.