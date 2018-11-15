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У Києві з'явився сквер імені Бориса Нємцова

17:13, 15 листопада 2018
Київ
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Київрада присвоїла скверу біля посольства РФ в Києві ім'я Бориса Нємцова \ Скріншот

Скверу біля посольства Росії у Києві присвоєно ім’я застреленого в ніч на 28 лютого 2015 року у центрі Москви російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали сьогодні на засіданні Київради 69 з 87 депутатів.

Ім’я російського опозиційного політика присвоїли скверу, що розташований на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту у Солом’янському районі столиці.

Як повідомляв УНІАН, у червні комісія з питань найменувань КМДА підтримала найменування скверу біля російського посольства в честь Бориса Нємцова.

Довідка УНІАН. Борис Нємцов – відомий російський політик-опозиціонер. У 2014 році засудив анексію Криму Росією і підписав заяву з вимогою вивести з території України російські війська і припинити пропагандистську, матеріальну та військову підтримку прихильникам самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами в спину.

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Теги: #Київ#Нємцов#сквер