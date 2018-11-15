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Скверу на Виноградарі присвоєно ім’я Кузьми Скрябіна

16:44, 15 листопада 2018
Київ
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Київрада присвоїла скверу на вулиці Порика ім’я Кузьми Скрябіна \ УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали на засіданні Київради 77 з 83 депутатів.

Згідно з рішенням, обраний для вшанування пам’яті артиста сквер розташований неподалік будинку на Виноградарі, де тривалий час жив Кузьма.

Як повідомляв УНІАН, в кінці травня у центрі Харкова з'явився мурал із зображенням Кузьми Скрябіна. Портрет українського музиканта змалювали з фотографії, зробленої в Харкові. Її допомогли вибрати фанати виконавця.

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Теги: #сквер#Кузьма Скрябін