Підняти вартість проїзду в київському метро можуть вже з лютого

Як передає коресподнет УНІАН, про це Брагінський сказав журналістам.

На запитання, коли слід очікувати введення нових тарифів на проїзд, він відповів, що зараз іде процес візування відповідного розпорядження КМДА. «Тобто, буде розпорядження з 1 чи з 10 лютого, чи з 15 лютого – ми не знаємо», - сказав керівник метрополітену.

Брагінський вкотре наголосив, що підняття тарифів є вимушеним кроком, тому що без цього підприємству «буде вкрай важко пропрацювати ще рік у режимі жорсткої економії».

Він повідомив, що цього року бюджетом Києва не передбачено компенсацію метрополітену за перевезення пільговиків. «Без підтримки міста, без власних можливостей отримувати доходи для підтримки метрополітену в робочому стані метрополітену буде дуже важко працювати», - сказав Брагінський.

За словами Брагінського, розмови про відтермінування введення нових тарифів не ведуться зараз.

На запитання, чи не розглядає метрополітен варіант залучення кредиту в 2015 році для забезпечення своєї діяльності, він відповів, що цього не планується. «Бо метрополітен не може нічого внести в заставу, бо ми стратегічний об’єкт. По-друге, зараз така відсоткова ставка…, а в метрополітену важкий вкрай фінансовий стан, і тому залучати «дорогі» гроші, та ще й існуюче кредитне навантаження, - ми так не виживемо», - пояснив Брагінський.

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Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2014 року Київський міський голова, голова КМДА Віталій Кличко заявив про необхідність підвищення вартості проїзду в громадському транспорті з нового року.

Мер зазначив, що тарифи на проїзд у Києві не переглядалися кілька років. Він нагадав, що вартість проїзду на метро востаннє збільшувалася у 2008 році, але тоді долар коштував 5 грн. Крім того, підкреслив Кличко, піднялась і плата за енергоносії, а ціна проїзду в метро залишається та сама.

Згодом влада столиці поінформувала, що планує підвищити вартість разового проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері до 3 грн, у метрополітені та міській електричці - до 4 грн.

29 листопада на сайті КМДА було опубліковано текст проекту розпорядження «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, що працює в звичайному режимі руху». Столична влада має намір підвищити вартість проїзду в міському транспорті орієнтовно з лютого 2015 року.