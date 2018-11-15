У центрі Києва знову прорвало тепломережу: тротуари і дороги в окропі (фото, відео)
10:37, 15 листопада 2018Київ
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Прорив стався на перетині вулиць Великої Васильківської та Ділової.
У центрі Києва знову прорив тепломережі \ УНІАН
У центрі Києва знову прорвало трубу з гарячою водою.
Аварія сталася на перетині вулиць Великої Васильківської та Ділової, передає товариство dtp.kiev.ua в соцмережі. "Прорив труби великого діаметру. Сотні метрів тротуару та дороги в окропі. Пара піднімається на 10-15 метрів", - йдеться в повідомленні.
"Поспішайте помитися й попаритися, безкоштовно", - жартує спільнота, закликаючи при цьому бути обережним, оскільки температура води навіть на асфальті під 80 градусів.
Як повідомляв УНІАН, 13 листопада в результаті масштабного пошкодження тепломережі на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського стався розлив гарячої води на проїжджу частину і утворилося провалля в асфальті. В яму провалився легковий автомобіль. Через аварію було заблоковано рух тролейбусів №№ 3, 12, 14, 40, 40к і автобусів № 69 на вулицях Жилянській та Шота Руставелі.
Черговий прорив теплотраси в середмісті Києва
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