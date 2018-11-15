У центрі Києва знову прорвало тепломережу: тротуари і дороги в окропі (фото, відео)

Прорив стався на перетині вулиць Великої Васильківської та Ділової.

У центрі Києва знову прорвало трубу з гарячою водою.

Аварія сталася на перетині вулиць Великої Васильківської та Ділової, передає товариство dtp.kiev.ua в соцмережі. "Прорив труби великого діаметру. Сотні метрів тротуару та дороги в окропі. Пара піднімається на 10-15 метрів", - йдеться в повідомленні.

"Поспішайте помитися й попаритися, безкоштовно", - жартує спільнота, закликаючи при цьому бути обережним, оскільки температура води навіть на асфальті під 80 градусів.