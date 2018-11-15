Спроба підпалу Андріївської церкви: невідомі побили священика і застосували газ

Правоохоронці встановлюють особи зловмисників, які кинули пляшки із запальною сумішшю.

Невідомі зловмисники закидали «коктейлями Молотова» двері стилобату Андріївської церкви і застосували силу до коменданта приміщення.

Про це речник УПЦ Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Близько 7:20 ранку 15 листопада невідомі кидали «коктейлі Молотова» в двері стилобату (будинку-фундаменту) Андріївської церкви. Пожежі не сталося, шкоди не завдано, але від дій нападників постраждав священик Київського Патріархату - комендант приміщення: проти нього нападники застосували силу і газовий балончик», - написав він.

Зоря додав, що «посіпаки Москви намагаються «прозорими натяками» лякати представників Вселенського Патріарха, якому Андріївська церква передається під представництво».

Разом з тим він нагадав, що Вселенський патріарх Варфоломій говорив представникам РПЦ: «Вселенський Патріархат нікому не погрожує і не сприймає погроз».

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Як повідомляє прес-служба поліції Києва, на даний момент встановлюються особи зловмисників, які кинули пляшки із запальною сумішшю у двері Андріївської церкви.

Повідомлення про те, що двоє невідомих кинули до вхідних дверей церкви дві скляні пляшки, надійшло до поліції від охоронця Андріївської церкви.

На місце події негайно виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Відзначається, що внаслідок події ніхто не постраждав, а загорання святині не сталося.

Охоронці намагалися затримати зловмисників, однак вони застосували газові балончики і втекли.

«Нині проводиться огляд місця події та прилеглої території. Правоохоронці спілкуються зі свідками та встановлюють відеокамери, які могли зафіксувати правопорушення і зловмисників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події», - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про передачу Андріївської церкви в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату.

7 листопада президент Петро Порошенко підписав цей закон.