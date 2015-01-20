Вночі у столиці дороги від снігу прибирали 230 одиниць спецтехніки

Як повідомили в прес-службі КМДА, у зв'язку з погодними умовами та заради уникнення налипання снігу на вулично-дорожній мережі та ожеледиці, в ніч на 20 січня на столичних дорогах працювали 77 снігоочисних автомобілів, 13 навантажувачів солі та піску, 93 солерозкидувачі і 47 тракторів зі снігоочисним обладнанням.

Читайте такожКиїв засипало снігом, ДАІ попереджає про сильну ожеледь на дорогах (відео)

21 бригада по ручному прибиранню розчищала і обробляла реагентами підходи до підземних і надземних пішохідних переходів, сходів, а також закріплені за підприємствами корпорації тротуари та зупинки громадського транспорту.

В цілому протягом доби для посипання доріг і вулиць столиці працівники корпорації використовували 1383 т солі і 678,7 т піщано-соляної суміші.

Вранці 20 січня автодорівці у всіх районах містапродовжують розчищення і обробку реагентами балансових територій.