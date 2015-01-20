Київ засипало снігом, ДАІ попереджає про сильну ожеледь на дорогах (відео)

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, за інформацією Укргідрометцентру, в столиці 20-23 січня утримається хмарна погода, йтиме мокрий сніг, місцями ожеледиця.

Зважаючи на це, ДАІ закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, збільшувати дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду, рухатися з увімкненим ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), відмовитися від ризикованих маневрувань, при зупинці вмикати аварійну світлову сигналізацію.

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Крім того, водії мають бути уважними при проїзді пішохідних переходів, заздалегідь знижувати швидкість, не об'їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю».