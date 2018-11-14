Цієї зими в столиці запрацює перша снігоплавильна машина – КМДА

Використання такої спецтехніки дозволить зменшити час та витрати на прибирання снігу.

Цієї зими в Києві вперше працюватиме мобільна снігоплавильна машина, яка допоможе впоратися з наслідками снігопадів.

Про це в інтерв’ю сайту руху «Чесно» розповів заступник київського міського голови Петро Пантелеєв.

«Нещодавно спільно з областю та поліцією провели координаційну зустріч щодо роботи у складних погодних умовах і під час снігопадів. Цього року хочемо зробити таке нововведення – пускати транспорт Великою кільцевою для того, аби він не нагромаджувався на в'їздах до міста. Також цьогоріч ми маємо отримати першу снігоплавильнумашину», – повідомив заступник мера.

За його словами, використання такої спецтехніки дозволить зменшити час та витрати на прибирання снігу.

«Це буде мобільна снігоплавильна машина, яка дасть змогу зменшувати обсяги снігу. Нині сніг вивозять на далеку відстань, що незручно й витратно. Великі міста вже давно працюють з такою снігоплавильною технікою. Зараз триває процедура закупівлі цієї машини. Та в будь-якому разі в цей зимовий період вона запрацює. На це вже виділено кошти», – підкреслив Петро Пантелеєв.