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Із початком снігопаду снігоприбиральна техніка почала обробку посипальним матеріалом – КМДА

12:57, 14 листопада 2018
Київ
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Спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор» вже працює на дорогах столиці / УНИАН

Із початком снігопаду снігоприбиральна техніка шляхово-експлуатаційних підприємств КК «Київавтодор» оперативно розпочала обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами з метою недопущення утворення слизькості, інформують у комунальній корпорації.

Враховуючи погіршення погодних умов, комунальна корпорація «Київавтодор» просить усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час руху по місту в умовах снігопаду.

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