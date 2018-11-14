Із початком снігопаду снігоприбиральна техніка почала обробку посипальним матеріалом – КМДА
12:57, 14 листопада 2018Київ
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До столиці прийшли потужні снігопади.
Спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор» вже працює на дорогах столиці / УНИАН
Із початком снігопаду снігоприбиральна техніка шляхово-експлуатаційних підприємств КК «Київавтодор» оперативно розпочала обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами з метою недопущення утворення слизькості, інформують у комунальній корпорації.
Враховуючи погіршення погодних умов, комунальна корпорація «Київавтодор» просить усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час руху по місту в умовах снігопаду.
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