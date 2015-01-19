Киянам обіцяють "відчуття" реформи медицини вже до кінця року

Як передає кореспондент УНІАН, про це Квіташвілі сказав на прес-брифінгу після зустрічі з представниками медичної спільноти Києва, на якій презентував основні напрямки запланованої реформи.

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«Відчуєте наприкінці року, якщо реально. Це система, що дуже важко реформується. Поступово протягом 2015 року зміни будуть всіх стосуватися, це будуть всі бачити – і лікарі в Києві, де починається ця реформа, і в інших містах, де будуть також відбуватися реформи», - сказав міністр. Він підкреслив, що починати реформу треба з законодавчої бази, бо не надавши лікарням самостійності та автономію неможливо, щоб вони змінювались на краще. «Зараз вони перебувають під «держковпаком» і їх треба звільняти», - переконує Квіташвілі.

Він повідомив, що зараз від міністерства готується комплексний пакет необхідних змін до законодавства. Розраховує, що в лютому їх ухвалить парламент.

Водночас, зауважив він, паралельно з підготовкою цих документів Міністерство готує розрахунки щодо тарифів на медпослуги та необхідні схеми фінансування для впровадження реформ.

Міністр зазначив, що в Україні близько 4 тис лікарень і одним махом їх реформувати не можна. «А Київ вже готовий. В Києві вже 2 роки реалізуються пілотні проекти, тут багато є напрацювань. Він готовий продовжувати реформу, тут вже є грунт. Крім того, є підтримка – мер зацікавлений, щоб тут швидко все змінювалось і я знаю, що всі міські служби будуть працювати на реформу, а не проти неї. Це дуже серйозний фактор, який допоможе», - пояснив міністр, чому саме столиця обрана для початку впровадження реформи всієї галузі медицини України.

«Будемо тут починати і звідси вже розгортати систему на всю Україну», - додав Квіташвілі.

Кличко зі свого боку зазначив, що вважає Київ «оптимальною моделлю, щоб починати реформу та звідси доносити інформацію в інші регіони». «Я сподіваюсь помилок буде мінімальна кількість. І якщо вони будуть все ж таки, то в ході реалізації вони будуть виправлятися», - сказав мер.

За словами Кличка, влада міста працює з групою народних депутатів, які просуватимуть низку законодавчих ініціатив у сфері реформування галузі медицини, що напрацьовані Міністерством охорони здоров’я. «Є в нас підтримка і в Кабміні, і в АП. І в цьому ключі всі ми очікуємо найскорішої реалізації реформ», - зазначив міський голова.