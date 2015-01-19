У київському метрополітені заявили, що беззбиткова вартість проїзду становить майже 4,5 гривні

Про це він сказав сьогодні, коли депутати Київради інспектували Вагоноремонтний завод КП «Київський метрополітен» і заслухали обґрунтування транспортників щодо підвищення плати за проїзд, передає Радіо Свобода.

За словами головного інженера Вагоноремонтного заводу Анатолія Поспєлова, у 2015 році 16% вагонів будуть непридатні для перевезення пасажирів метро. Він заявив, що фахівці заводу підтримують експлуатацію рухомого складу завдяки власній винахідливості. Гроші є лише на зарплати й податки, додав Поспєлов.

Як заявив керівник метрополітену Віктор Брагінський, вже кілька років метро працює у мінус. У 2014 році збиток планувався близько 760 мільйонів гривень, але через коливання курсу валют він ще більший, додав Брагінський.

Читайте такожУ столичному метро з'явиться оновлена схема ліній

Депутати зауважили, що дирекція метрополітену має оприлюднити всі витрати і прибутки і пояснити громадськості, куди йдуть гроші за рекламу у метрополітені.

Віктор Брагінський пояснив, що рекламою у метро займається інше комунальне підприємство «Київреклама», а метрополітен надає свої площі згідно з тарифами, визначеними київською міськрадою.

На запитання депутата Київради Олександра Бродського, коли будуть підвищуватися тарифи, Брагінський сказав, що це залежить від Київради.

Читайте такожУ київському метро через зношені рейки обмежують швидкість руху потягів

Наприкінці зустрічі депутати й керівництво метрополітену домовились розробити й затвердити необхідні рішення Київради для оптимізації діяльності найбільшого київського перевізника.

Київська влада планує підвищити тарифи на проїзд у метро вдвічі. Згідно з проектом розпорядження КМДА, вартість проїзду збільшиться до 4 гривень. Планувалося, що подорожчання відбудеться з 1 лютого.