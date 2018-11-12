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У 2019 році у Дарницькому районі Києва буде відкрито садок із групами для реабілітації дітей із ДЦП

16:49, 12 листопада 2018
Київ
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У 2019 році у Дарницькому районі Києва буде відкрито садок із групами для реабілітації дітей із ДЦП / фото kyivcity.gov.ua

Реконструкцію дошкільного навчального закладу № 652 на вул. Волго-Донській, 21-А (вул. Бориспільській, 28/1) у Дарницькому районі м. Києва заплановано завершити навесні 2019 року. Садок розрахований на 11 груп (210 місць), із них дві групи – інклюзивні, з додатковими можливостями для реабілітації дітей із проблемами опорно-рухового апарату.

Про це повідомив під час інспекції об’єкту заступник Голови КМДА Вячеслав Непоп.

Одна із інклюзивних груп розрахована на дітей віком від 3 до 5 років, друга – на дітей від 4 до 7 років. Блок медичних приміщень і басейн будуть розташовані на першому поверсі, що дозволить забезпечити легкий доступ дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату та дітей, які пересуваються на інвалідному візку. Медичні приміщення пристосовані для занять та прийому процедур, які необхідні дітям.

Садок матиме чимало приміщень для відпочинку, навчання, оздоровлення та ігор: кімната для лего-конструювання, комп’ютерний клас, приміщення для уроків образотворчого мистецтва, зали для музичних занять, а також окремі зали для фізкультури і для лікувальної фізкультури.

Реконструкція виконується у межах фундаменту та без зміни геометричних розмірів будівлі. Після завершення будівельних робіт на території садочка проведуть благоустрій. Окрема увага замовника реконструкції КП «Спецжитлофонд» приділена збереженню старих дерев, які дають тінь і затишок. Також поблизу сусідніх будинків встановлять лавки, оскільки територія садка впритул наближена до подвір’я сусідніх житлових будинків, де зазвичай збираються місцеві мешканці.

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Теги: #Київ#КМДА#дитсадок