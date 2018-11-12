Київ добиватиметься статусу Європейської культурної столиці – КМДА

Столиця України заслуговує на статус Європейської культурної столиці і буде такого статусу добиватися.

Таку позицію висловила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова, яка взяла участь у Першій конференції Європейських культурних столиць у Флоренції, передає прес-служба КМДА.

Присвоєння статусу культурних столиць Європи вперше ініційовано у 1985 році і стало однією із найбільш значущих культурних ініціатив на континенті. Міста обираються на основі культурних програм, які обов’язково повинні мати чітку європейську спрямованість, стимулювати залучення мешканців у культурні проекти і приносити користь місту у довгостроковій перспективі.

«Отримання статусу Європейської культурної столиці – це можливість укріпити позитивний імідж, залучити туристів і розвинути культурні напрями та креативні індустрії, які вже зараз приносять європейським містам більше надходжень у бюджет, ніж промисловість. Статус культурної столиці позитивно впливає не тільки на культурне життя міста, але й на його економічний розвиток», – зазначив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Одним із прикладів зв’язку між культурою та економікою є фінське місто Турку, яке інвестувало близько 55 млн євро у свою «дорожню карту» зі здобуття статусу Європейської культурної столиці, у 2011 році такий статус отримало. І вже в 2011 році статус приніс місту дохід у розмірі 200 млн євро, а в наступні роки – ще 20 мільйонів.

«Хоча певні міста обираються столицями культури лише на рік, вони залишаються ними назавжди, бо це свідомий вибір міської влади і громадян, який зобов’язує підтримувати такий статус і надалі. Будемо наполегливо працювати, щоб отримати престижний статус і для Києва», – прокоментувала Діана Попова.