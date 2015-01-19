У київських школах скасували безкоштовне харчування

Про це повідомляє «Українська правда».

Як заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, з 19 січня столичні школярі 1-4 класів не будуть забезпечені безкоштовним харчування у школі.

"На жаль, для всіх учнів безкоштовного харчування не буде від 19 січня", - сказала Старостенко.

Вона наголосила, що безоплатні обіди збережуть лише для учнів пільгових категорій, а інші учні матимуть змогу купити обід.

"У нас було безкоштовне харчування для усіх без винятку учнів 1-4 класів. Раніше це фінансувалося статтею з державного бюджету, яку нам як субвенцію направляли у місцевий бюджет, а тепер нам цих коштів не дали. І тепер місцеві органи влади можуть приймати рішення, чи продовжувати це харчування, чи ні, відповідно до того, чи є у них кошти чи ні. На жаль, сьогодні у нас таких коштів немає", – пояснила Старостенко.

Вона відзначила, що шкільні кухні продовжать працювати. Старостенко не змогла уточнити, скільки коштуватиме такий обід, але припустила, що один обід обійдеться батькам учнів у 10 гривень.

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"У нас середня вартість по школах була 7 гривень. Я зараз не можу говорити про вартість обіду, але думаю, що коштуватиме він в середньому 10 гривень", - сказала Старостенко.

Вона також пояснила, що не було повідомлено ні на сайті КМДА, ні на сайті Департаменту освіти, бо це питання вирішувалось і "місто до останнього шукало можливість забезпечити безкоштовне харчування усім учням 1-4 класів".

За словами Старостенко, місто на тому, що не надаватиме безкоштовного харчування, зекономить 120 мільйонів гривень на рік.

Як повідомляє сайт КМДА, безкоштовне харчування в столичних навчальних закладах надаватиметься учням 1 - 11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, а також дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.