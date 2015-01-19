У міліції розповіли про затриманих у справі про вибух у Києві

Вчора, 18 січня, працівниками столичних Управління по боротьбі з організованою злочинністю та Управління карного розшуку близько 18.00 години затримано на території Згурівського району Київської області трьох громадян, які підозрюються у безпосередній причетності до вибуху, який стався у Києві 17 січня. Про це повідомляє ВЗГ ГУМВС України в Києві.

"Один з них є громадянином Грузії 1970 р.н., в якого на поточний момент не було законного дозволу на проживання на території нашої держави. Натомість він має дві судимості", - йдеться у повідомленні.

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Другий – громадянин України, 1968 р.н., також раніше двічі судимий, одна з судимостей – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Третя підозрювана – жінка, громадянка України

"В затриманих вилучено речові докази, які прямо вказують на їх причетність до вибуху, зокрема – бойову гранату Ф-1", - заявляють правоохоронці.

Зараз всіх трьох підозрюваних доставлено до Дніпровського райуправління міліції столиці, де їх заарештовано в порядку ст. 208 КпК України.